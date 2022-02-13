Из Литвы в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger

Военную помощь Украина получила 12-13 февраля.

В Украину на днях прибыли противотанковые ракетные комплексы Stinger и другие военные амуниции от партнеров из Литвы на фоне новой российской агрессии.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, 12-13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое военное снаряжение.

"Спасибо Правительству Литвы, всему литовскому народу и лично великому другу Украины Министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь ! Украино-литовские отношения очень тесны и продолжаются много веков. Современная история творится так же совместно и по-семейному. и крепкую поддержку друг друга", — Резников выразил благодарность Литве за помощь.

Напомним, в Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. Это боеприпасы и заряды для гранатометов. В общей сложности от американских партнеров ВСУ получили уже 17 "птиц" помощи.

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