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Из Киева зимой могут вывезти часть людей: Кличко рассказал, кого это касается

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Из Киева зимой могут вывезти часть людей: Кличко рассказал, кого это касается

Фото: Associated Press

Кличко подчеркнул, что россияне хотят, чтобы украинцы уехали из государства.

Виталий Кличко считает, что зимой из Киева могут вывезти часть людей, однако это будет не эвакуация, просто временный переезд.

Об этом он сказал 24 февраля в эфире телемарафона.

Кличко призвал киевлян временно выехать из столицы на случай длительного отсутствия электричества и отопления. Из Киева также могут вывезти некоторые категории лиц. Однако мэр Киева отмечает, что это будет не эвакуация, а временный переезд.

"У россиян ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то поехали на Запад и оставили им страну. Мы им не нужны, нужна территория. Не дождутся. Об эвакуации сейчас речь не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем", — пояснил Кличко.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно ракетами обстреливают Украину. Последний ракетный удар по Украине произошел 23 ноября. Тогда РФ выпустила по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

В Киеве на вечер, 24 ноября, у 70% потребителей отсутствует электричество. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее Кличко призвал каждого из жителей столицы смоделировать разные сценарии развития событий и быть готовыми на всякий случай к самому худшему. Для этого, в частности, следует иметь дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей.

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