Из Киева во Львов в августе запустили дополнительные поезда: расписание и стоимость

Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием, отметку можно найти возле выбранного вагона в приложении.

"Укрзалізниця" в августе запустила дополнительные поезда из Киева во Львов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Учитывая большой спрос пассажиров на поездки к мероприятию Украины в активный сезон летних перевозок, "Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы. Несмотря на ремонты на критических участках инфраструктуры, которые позволят в дальнейшем более безопасно и быстро путешествовать поездами, железная дорога находит возможности назначить дополнительные поезда для пассажиров", – говорится в сообщении.

Так, назначен дополнительный поезд №191/192 Киев – Львов. Он отправляется из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывает во Львов в 14:49. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Стоимость люкс 1599,75 грн, купе 661,56 грн.

Кроме того, назначен также дополнительный поезд №163/164 сообщением Киев – Львов. Он отправляется из Киева 11, 12 и 13 августа в 6:28 и прибывает во Львов в 13:58. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

Стоимость: люкс 1462,49 грн, купе 608,68 грн, 240,93 грн.

Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием, отметку можно найти у выбранного вагона в приложении.

Билеты на поезда доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзалізниця" закроет около 70 станций.

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