Из Киева в Васильков запустили электричку: доехать можно за 40 минут (фото)

Из Киева в Васильков запустили электричку: доехать можно за 40 минут (фото)

Васильков находится в 38 километрах от Киева.

Из Киева в Васильков запустили скоростную электричку. Добраться из пригорода в столицу можно за 40 минут.

Об этом 23 декабря рассказал заместитель министра финансов Украины Александр Кава в Facebook.

"Уже на следующей неделе начнется регулярное движение электропоездов сообщением Киев — Васильков-2, благодаря которому более 10 тысяч жителей этого города-спутника столицы будут иметь возможность без автомобиля и маршруток быстро доезжать в центр столицы", — написал он.

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По словам Кавы, это первый новый маршрут пригородного сообщения в Киеве за последние десятилетия.

Отметим, что Васильков находится в 38 километрах от Киева. На машине из центра столицы можно добраться туда примерно за 1 час 20 минут.

Напомним, что в вагоне киевской электрички разбитые стекла заклеили бумажной рекламой вместо того, чтобы поставить новое. В соцсети возмутились.

Пробки в Киеве - как можно быстрее добраться из пригорода | Новости Украины

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