Из Киева в страны Европы эвакуировано более 5500 горожан из социально незащищенных категорий — КГГА

Из Киева в страны Европы эвакуировано более 5500 горожан из социально незащищенных категорий — КГГА

На сегодняшний день в интернатных учреждениях Киева детей нет – все находятся в безопасности.

Из Киева в страны Европы эвакуировано более 5500 горожан из социально незащищенных категорий и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Эвакуационные рейсы были организованы городскими властями, совместно с "Укрзализныцей" и Центром взаимопомощи "Спасем Украину".

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

Эвакуировали: 704 семьи, в которых воспитываются 1094 ребенка с инвалидностью 150 детей-сирот, которые воспитываются в детских домах семейного типа 123 ребенка из приютов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 12 детей из приемных семей.

Эвакуированы воспитанники Святошинского и Дарницкого детских домов-интернатов. Всего из двух заведений выехало 176 детей вместе с сопровождающими лицами. На сегодняшний день в интернатных учреждениях Киева детей нет – все находятся в безопасности. Также были организованы спецрейсы, которые эвакуировали лиц с инвалидностью, пожилых людей, многодетные семьи.

Напомним, сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонировали снаряды.

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