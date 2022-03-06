Из Киева эвакуируют детей с инвалидностью и детей-сирот: вывезли уже 3 тысячи

Из Киева эвакуируют детей с инвалидностью и детей-сирот: вывезли уже 3 тысячи

Эвакуируют также взрослых людей с инвалидностью, в частности, в Польшу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из столицы продолжается эвакуация детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и людей с инвалидностью.

Об этом мэр написал в сети 6 марта.

"Вчера эвакуационным рейсом в Польшу отправили около 1000 киевлян таких категорий. Среди них – и около 200 детей с инвалидностью, 32 из которых передвигаются на креслах колесных", – говорится в сообщении.

Рейс был организован совместно с Центром взаимопомощи "Спасем Украину".

"Всего за эти дни такими совместными эвакуационными рейсами в Европу уже отправили более 3000 человек", — добавил Кличко.