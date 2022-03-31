Из Бучи и Гостомеля оккупанты не уходят: Арестович о вероятности боев под Киевом

Из Бучи и Гостомеля оккупанты не уходят: Арестович о вероятности боев под Киевом

Арестович отметил, что есть признаки отвода войск на Броварском направлении.

Россияне частично выводят свои войска со стороны Броваров, однако в направлении Бучи и Гостомеля они никуда не идут и готовятся к боям.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Факты таковы: частично они выводят свои группировки. В основном это те, которые пытались взять Киев со стороны Броваров. Что касается группировки, которая была на северо-западном направлении, там, где Буча и Гостомель, то там нет признаков того, что они идут. Скорее всего, там они становятся в оборону и сдаваться не планируют. То есть там будут бои. Вопрос, кто будет инициатором боев: или ВСУ пойдут вперед, или РФ. Мы видим частичный уход из Черниговской области", — сказал Арестович.

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