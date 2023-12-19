Из аэропорта "Борисполь" вылетел Boing 777-300: были ли на борту пассажиры (видео)

Из аэропорта "Борисполь" 19 декабря вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как стало известно, рейс был техническим – самолет переправили из Украины в один из аэропортов в Европе.

"Рейс соблюдал высокие стандарты авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту. С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь", проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание", — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что это уже четвертый перегон воздушного судна из Борисполя с начала войны.

"Даже при закрытии воздушного пространства аэропорт "Борисполь" остается направленным на обеспечение операционной готовности и финансовой устойчивости, в частности, по обслуживанию инфраструктуры и сохранению сертификации персонала. Одновременно в Украине реализуется комплексная концепция архитектуры безопасности, направленная на обеспечение необходимых стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов в условиях военного положения. Данный технический перегон воздушного судна в Борисполе не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать затраты и улучшать шансы выживания в усложненной авиационной среде", — добавили в аэропорту.

Из аэропорта Борисполь вылетел Boing 777-300

Напомним, что в Борисполе двое молодых людей избили и ограбили 16-летнего парня.

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