Испуганные люди, дома в огне и разбитые авто: жуткие фото ночной атаки по Киеву

Россия устроила очередную ночную атаку Киева дронами Shahed-136.
На Киев за последние 24 часа оккупанты совершили уже три нападения. Последняя воздушная тревога в столице длилась более трех часов.
Силами ПВО над воздушным пространством столицы были уничтожены более 20 беспилотников россиян. По данным КМВА, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева – в Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском.
В Киеве в результате вражеской атаки ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.
Также повреждено 17 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома. Большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель. На месте работают полицейские и экстренные службы.
ТСН.ua собрал кадры ужасающих разрушений после атаки дронами Киева и области.
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