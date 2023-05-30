Испуганные люди, дома в огне и разбитые авто: жуткие фото ночной атаки по Киеву

На Киев за последние 24 часа оккупанты совершили уже три нападения. Последняя воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

Силами ПВО над воздушным пространством столицы были уничтожены более 20 беспилотников россиян. По данным КМВА, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева – в Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском.

В Киеве в результате вражеской атаки ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.

Также повреждено 17 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома. Большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель. На месте работают полицейские и экстренные службы.

ТСН.ua собрал кадры ужасающих разрушений после атаки дронами Киева и области.

В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов

В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов

В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов

В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов

Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов

В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов

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