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Испуганные люди, дома в огне и разбитые авто: жуткие фото ночной атаки по Киеву

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2056
Время на прочтение
1 мин
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Испуганные люди, дома в огне и разбитые авто: жуткие фото ночной атаки по Киеву

Атака дронами Киева.

Россия устроила очередную ночную атаку Киева дронами Shahed-136.

На Киев за последние 24 часа оккупанты совершили уже три нападения. Последняя воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

Силами ПВО над воздушным пространством столицы были уничтожены более 20 беспилотников россиян. По данным КМВА, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева – в Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском.

В Киеве в результате вражеской атаки ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.

Также повреждено 17 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома. Большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель. На месте работают полицейские и экстренные службы.

ТСН.ua собрал кадры ужасающих разрушений после атаки дронами Киева и области.

В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / © Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / © Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / © Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / © Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов
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©
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov / ©
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov / ©
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov / ©
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov / ©
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov / ©
Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov
Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / © Андрей Небитов
Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов
Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / © Андрей Небитов
Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / © Андрей Небитов
В результате ночной атаки дронами на Киев повреждены 17 жилых объектов / Фото: Андрей Небитов

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Дата публикации
Просмотры
2056
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