Испортил памятку: наместник Киево-Печерской лавры увековечил себя на стенах Успенского собора

Бывший архидиакон Киево-Печерской лавры рассказал, что это не единственная "икона" с изображением Павла Лебедя на церковной территории.

На верхних хорах Успенского Собора Киево-Печерской Лавры наместник Павел Лебедь разместил икону с собственным изображением. В "сонм святых" попали глава УПЦ митрополит Онуфрий и покойный митрополит Владимир Сабодан.

Об этом сообщает "Великий Киев"

Отмечается, что на панагиях на митрах двух митрополитов есть изображение лика Христа. Следовательно, такое изображение нельзя считать светской картиной с портретами еще живых и не канонизированных церковью служителей, нарисованной в помещении храма – курс скорее брался на создание иконы трех святых.

"Думаете почему он так убивается? А вот взгляните на фрагмент росписи на верхних хорах Успенского собора… Может, там реализовано его "альтер-эго", – отметил священник ПЦУ Андрей Пономаренко.

Если отложить поиск определения, есть ли такое увековечивание живых в храме святотатством, следует напомнить, что построен Успенский Собор был на средства князя Святослава II Ярославича усилиями Феодосия Печерского в 1078 году. Благодаря тому, что собор входит в комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в 2014 году литовцы запросили возможности восстановления надгробного памятника князю Константину Ивановичу Острожскому, который находился в Успенском соборе. Святыня была декорирована в XVII веке в стиле украинского барокко – мозаикой и фресковой росписью. Очевидно, что разрешения у общины города и украинского народа Павел Лебедь на собственные правки в декорировании не просил.

Бывший архидиакон Киево-Печерской лавры Александр Бакай рассказал, что это не единственная "икона" с изображением Павла Лебедя на церковной территории.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно об этих лицах. В частности под санкции попал и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь).

Недавно украинцев возмутил инцидент, когда в одном из храмов УПЦ (МП) на территории Лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь". В Киево-Печерской лавре отреагировали на скандал и отстранили священника.

Киево-Печерская Лавра оскандалилась прославлением России

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