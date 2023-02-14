Искали почти два года: в Киеве нашли без вести пропавшую 18-летнюю девушку (фото)

Девушка неоднократно считалась пропавшей без вести, в общей сложности ее искали в течение около двух лет.

В Киеве полицейские разыскали 18-летнюю Либерти Боднар. Девушка считалась без вести пропавшей с октября прошлого года. Раньше подростка уже не раз искали. Дольше всего — в течение более 1,5 лет.

В полиции Киева рассказали, что на этот раз девушка сбежала из специализированного столичного медицинского учреждения. Это произошло накануне ее 18-летия.

"Девушку разыскивали во всех регионах государства, ведь она постоянно меняла местонахождение. За время поиска в отношении нее противоправных действий совершено не было. В рамках открытого уголовного производства следователи будут устанавливать все обстоятельства, а также мотивы такого поступка", — сообщили в полиции.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Благодаря огласке в средствах массовой информации в полицию неоднократно обращались граждане с сообщениями о возможном местонахождении девушки в разных уголках страны. Полицейские реагировали и отрабатывали каждое обращение. На днях оперативники обнаружили Либерти в одном из районов столицы.

Где в течение пяти месяцев была девушка, и почему она сбежала из медицинского учреждения, устанавливают правоохранители.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Родители только через три часа заметили, что ребенок исчез.

#поискпропавших: помогите найти Андрея Гурьева, Людмилу и Анатолия Осийчуков

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