Исчезновение отца с дочерью на Киевском море: нашли тело ребенка

Поиски отца продолжаются до сих пор.
В Киевской области вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки, которая считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище.
Тело ребенка нашли вечером 22 июня.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"К поисковым работам привлекалось 11 человек и четыре единицы техники, из них от ГСЧС восемь человек (в том числе четыре водолаза) и две единицы техники (в том числе одна лодка)", — говорится в сообщении ГСЧС.
По состоянию на утро 23 июня продолжают искать еще одного пропавшую человека.
Напомним, об исчезновении 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери на Киевском водохранилище стало известно 20 июня. Еще одна 5-летняя девочка погибла.
Накануне в ДСНС сообщили, что в Украине за три выходных дня утонули 40 человек, в том числе — шестеро детей.