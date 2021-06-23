Исчезновение отца с дочерью на Киевском море: нашли тело ребенка

Поиски отца продолжаются до сих пор.

В Киевской области вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки, которая считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище.

Тело ребенка нашли вечером 22 июня.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"К поисковым работам привлекалось 11 человек и четыре единицы техники, из них от ГСЧС восемь человек (в том числе четыре водолаза) и две единицы техники (в том числе одна лодка)", — говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на утро 23 июня продолжают искать еще одного пропавшую человека.

Напомним, об исчезновении 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери на Киевском водохранилище стало известно 20 июня. Еще одна 5-летняя девочка погибла.

Накануне в ДСНС сообщили, что в Украине за три выходных дня утонули 40 человек, в том числе — шестеро детей.

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