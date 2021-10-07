Исчезли из школы: в Киевской области искали 11-летнего и двух 12-летних мальчиков

Дети самовольно оставили учебное заведение.
Троих школьников разыскивали правоохранители в Киевской области. О том, что двое 12-летних и 11-летний мальчики самовольно накануне утром оставили школу, в полицию сообщил директор учебного заведения.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 7 октября.
Копам тут же удалось выяснить, что еще три дня назад друзья договаривались убежать в лес. А после побега из уроков заходили к одному из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.
Всех, кто видел или знал, где могут находиться дети — полиция просила сразу сообщать на 102.
Как стало известно утром 7 октября, детей, которых со вчерашнего дня искали в Киевской области — нашли. Об этом сообщила полиция.
Напомним, в Хмельницкой области собака нашел 10-летнего мальчика, который ушел из дома.