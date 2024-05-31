Исчезли из квартиры, пока мама спала: в Киеве искали 5-летнего мальчика и 3-летнюю девочку

Дети открыли дверь и отправились в путешествие.

В Киеве в пятницу, 31 мая, к патрульным за помощью обратилась неравнодушная женщина, которая нашела двух маленьких детей без сопровождения взрослых в Шевченковском районе. Инспекторы быстро прибыли на место, успокоили малышей и начали поиски их родителей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

В помощь инспекторам прибыл участковый офицер, который помог быстро установить информацию о матери детей.

Правоохранители отвезли 5-летнего мальчика и 3-летнюю девочку домой, где их уже ждала испуганная мама.

Женщина рассказала, что не заметила, как дети открыли дверь и пошли на прогулку.

Патрульные провели с мамой малышей профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и сообщили о происшествии инспекторам ювенальной превенции.

Маленьких путешественников вернули счастливой маме / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку. Дети были сами и в белье бегали между домами.

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