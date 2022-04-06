"Исчез вопрос, почему они воруют и мародерят": журналист рассказал, кто воевал в российской армии под Киевом

"Исчез вопрос, почему они воруют и мародерят": журналист рассказал, кто воевал в российской армии под Киевом

Большинство оккупантов – из провинциальных городов, без образования, финансовой стабильности и ценностей.

В пригородах Киева воевали российские оккупанты родом из провинциальных городов, не имеющие образования и знаний. Большинство из них – это люди без финансовой стабильности и без каких-либо моральных принципов или ценностей.

Об этом рассказал журналист-расследователь "Слидство.Инфо" Дмитрий Репьянчук, сообщает НВ.

"Они из провинциальных городов. К примеру, Владивосток – это 9 тысяч километров от Киева. Представьте, это целый континент они проехали на своих поездах, на бронетехнике для того, чтобы напасть на Украину, на Киев", – заметил журналист.

Он также сообщил, что среди оккупантов много таких, которые только что закончили школу или профтехучилище, и сразу пошли воевать.

"С одной стороны – да, они из провинциальных сел, городков, а с другой – я не просто сказал о возрасте, они ничего еще не видели в своей жизни. Окончили школу, кто-то – ПТУ, потому что (в составе армии – ред.) какие-то трактористы, автослесари, сварщики, сантехники... И вот их призвали на военную службу. У них нет ни высшего образования, ни каких-то ценностей, знаний. Их просто призвали в армию, предложили договор. Они надели форму, взяли автомат и поехали в сторону Киева", – рассказал Репьянчук.

Он также сообщил, что большинство этих российских военных не имеют финансовой стабильности и моральных принципов или ценностей.

"Честно говоря, когда я это все увидел, у меня исчез вопрос, почему они воруют и мародерят, почему они забирают эти сковородки, бойлеры, кондиционеры, стиральные машинки. У них этого, я так понимаю, нет. Они увидели, что люди могут жить, зарабатывать, работать, получать деньги и вкладывать в свое будущее, в свой комфорт. И они просто завидовали: большинство из них – это люди без финансовой стабильности и без каких-либо моральных принципов или ценностей", – рассказал расследователь.

Напомним, мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные во время оккупации города расстреляли, по меньшей мере, 320 мирных жителей.

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