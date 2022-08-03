Ирпень получит от полиции Майами выкупленное у американцев оружие — мэр

В июне по инициативе комиссара полиции Майами была проведена акция "Guns 4 Ukraine" по выкупу оружия у местных.
В ближайшее время полиция Майами передаст Ирпеню 167 единиц огнестрельного оружия, которое она выкупила у граждан США в рамках акции "Guns 4 Ukraine". Полученное оружие будет передано ирпенским полицейским и бойцам терробороны.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Еще весной мы обратились к нашим международным партнерам с просьбой о помощи в борьбе с российским агрессором. В июне, в ответ по нашей просьбе, по инициативе комиссара полиции Майами Кена Рассела была проведена акция по выкупу оружия у горожан под названием "Guns 4 Ukraine". "Желающим сдать ненужное оружие предлагали денежное вознаграждение в размере от 50 до 200 долларов за единицу. К выкупленным пистолетам и автоматам полицейские Майами добавили и конфискованные", — отметил он.
Юридическая процедура передачи оружия Ирпеню завершается и уже получена соответствующая лицензия и необходимые разрешения.
Сейчас также ведутся переговоры с городом Хьюстон.
Напомним, в Майами полиция предложила поделиться оружием с украинцами.
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