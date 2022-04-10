Ирпень оживает: из Киева в разрушенный оккупантами город прокладывают новый водопровод

Кроме того, уже закончили строительство переправы через реку.

Разрушенный оккупантами Ирпень возвращается к нормальной жизни: 10 апреля туда начали прокладывать водопровод из Киева. На это Красный Крест выделил 20 миллионов гривен помощи.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Маркушин.

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"Несмотря на то, что сегодня воскресенье (10 апреля – ред.), в Ирпене и для Ирпеня в течение дня снова будет кипеть работа. Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города", — говорит мэр.

По его словам, строительство переправы через реку уже находится на завершающем этапе. Кроме того, прокладывать водопровод из Киева помогает Киевводоканал, Житомирводоканал и подрядчики.

По словам Маркушина, общество Красного Креста для обеспечения ирпинцев водой выделило 20 млн. грн.

Напомним, электромонтерам ДТЭК уже удалось возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах Киевской области. Кроме того, уже сегодня 10 апреля должен заработать Романовский мост в Ирпене.

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