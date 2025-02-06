Интим по предоплате: заключенные организовали мошенническую схему прямо из колонии (фото)

Злоумышленники размещали в интернете объявления от имени женщин, предлагая интимные услуги, потенциальные клиенты вносили подписку, после чего их сразу блокировали.

Полиция разоблачили четырех осужденных, которые, отбывая наказание в исправительных колониях в Житомирской области, организовали мошенническую схему с фейковыми объявлениями о якобы предоставлении интимных услуг.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Злоумышленники размещали в интернете объявления от имени женщин, предлагая "взрослые развлечения". Потенциальные клиенты вносили подписку, после чего их сразу блокировали.

Чтобы сделать мошенничество более убедительным, заключенные привлекли женщину, которая общалась с клиентами по телефону и в мессенджерах.

Заключенные организовали мошенническую схему из колонии / Фото: Киевская городская прокуратура

Схема действовала минимум год, поскольку жертвы не спешили обращаться в полицию.

Заключенные организовали мошенническую схему из колонии / Фото: Киевская городская прокуратура

По факту преступления четырем лицам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Заключенные организовали мошенническую схему из колонии / Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, предприимчивый молодой человек придумал схему "быстрого заработка" на доверчивых украинцах. За короткий срок мошенник обманул, по меньшей мере, 12 украинцев из разных областей, получив почти 340 тысяч гривен за продажу пострадавшим муляжей "айфонов"

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