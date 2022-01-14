"Интересно, до весны доживет?": в Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега (видео)

"Интересно, до весны доживет?": в Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега (видео)

В "Киевавтодоре" объяснили, что это за технология.

В Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега. Инцидент произошел 13 января на улице Автотранспортной.

Соответствующее видео было снято местными жителями и опубликовано в Сети.

"Интересно, до весны доживет?" – спрашивают возмущенные пользователи под видео.

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На записи видно, как рабочие выполняют ямочный ремонт на проезжей части. Тем временем на дороге лежит снег.

Однако на сайте "Киевавтодора" объяснили, что для выполнения текущего ремонта использовали литую холодную асфальтобетонную смесь. Такой тип смесей применяют в холодную погоду.

Напомним, что в Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый. В столице ожидаются порывы ветра до 25 м/с, на дорогах гололедица.

В Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега

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