Инструкция как записать ребенка в садик Киева онлайн

Рассказываем как записаться в е-очередь и оформить ребенка в садик Киева

Для оформления ребенка в сад нужно создать и отправить заявку на сайте, для этого заполнить данные, выбрать детский сад. Когда заявка будет рассмотрена, поступит приглашение, согласно которому можно будет оформлять ребенка в данный садик. Рассказываем, как это сделать.

Создайте заявку на сайте

Как оформить ребенка в садик

Для авторизации необходимо создать аккаунт KyivID с правильно заполненными персональными и контактными данными.

Заполните заявку. Предоставьте информацию о ребенке, пользуясь свидетельством о рождении. В заявке необходимо будет также указать РНОКПП (ранее – индивидуальный налоговый номер) заявителя (родителей).

Выберите детский сад, можно выбрать несколько садиков.

После выбора садиков вы можете указать доступные вам льготы – они зависят от того, какие садики вы выбрали.

После этого ждите приглашения.

Как оформить ребенка в садик

Когда заявка будет обработана и в одном из выбранных вами садов придет ваша очередь (очередь заявок публичная, просмотреть ее можно по ссылке), на электронную почту вам поступит приглашение.

Примите приглашение. После получения приглашения предоставляется 10 дней для того, чтобы окончательно выбрать садик. Если приглашение не будет принято в этот срок, оно аннулируется. Если приглашение поступило несвоевременно, отклоните приглашение и ждите следующего, но сделать это можно только трижды.

После принятия приглашения для оформления ребенка в садик предоставляется еще 10 дней.

Для специальных групп необходимы выводы инклюзивного ресурсного центра и направление районных управлений образования.

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