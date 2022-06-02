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Инструкция как записать ребенка в садик Киева онлайн

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Время на прочтение
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Инструкция как записать ребенка в садик Киева онлайн

Фото: Pexels

Рассказываем как записаться в е-очередь и оформить ребенка в садик Киева

Для оформления ребенка в сад нужно создать и отправить заявку на сайте, для этого заполнить данные, выбрать детский сад. Когда заявка будет рассмотрена, поступит приглашение, согласно которому можно будет оформлять ребенка в данный садик. Рассказываем, как это сделать.

Создайте заявку на сайте

Как оформить ребенка в садик / ©
Как оформить ребенка в садик
  • Для авторизации необходимо создать аккаунт KyivID с правильно заполненными персональными и контактными данными.
  • Заполните заявку. Предоставьте информацию о ребенке, пользуясь свидетельством о рождении. В заявке необходимо будет также указать РНОКПП (ранее – индивидуальный налоговый номер) заявителя (родителей).
  • Выберите детский сад, можно выбрать несколько садиков.
  • После выбора садиков вы можете указать доступные вам льготы – они зависят от того, какие садики вы выбрали.
  • После этого ждите приглашения.
Как оформить ребенка в садик / ©
Как оформить ребенка в садик

Когда заявка будет обработана и в одном из выбранных вами садов придет ваша очередь (очередь заявок публичная, просмотреть ее можно по ссылке), на электронную почту вам поступит приглашение.

  • Примите приглашение. После получения приглашения предоставляется 10 дней для того, чтобы окончательно выбрать садик. Если приглашение не будет принято в этот срок, оно аннулируется. Если приглашение поступило несвоевременно, отклоните приглашение и ждите следующего, но сделать это можно только трижды.
  • После принятия приглашения для оформления ребенка в садик предоставляется еще 10 дней.

Для специальных групп необходимы выводы инклюзивного ресурсного центра и направление районных управлений образования.

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