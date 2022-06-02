Инструкция как записать ребенка в садик Киева онлайн

Рассказываем как записаться в е-очередь и оформить ребенка в садик Киева
Для оформления ребенка в сад нужно создать и отправить заявку на сайте, для этого заполнить данные, выбрать детский сад. Когда заявка будет рассмотрена, поступит приглашение, согласно которому можно будет оформлять ребенка в данный садик. Рассказываем, как это сделать.
Создайте заявку на сайте
- Для авторизации необходимо создать аккаунт KyivID с правильно заполненными персональными и контактными данными.
- Заполните заявку. Предоставьте информацию о ребенке, пользуясь свидетельством о рождении. В заявке необходимо будет также указать РНОКПП (ранее – индивидуальный налоговый номер) заявителя (родителей).
- Выберите детский сад, можно выбрать несколько садиков.
- После выбора садиков вы можете указать доступные вам льготы – они зависят от того, какие садики вы выбрали.
- После этого ждите приглашения.
Когда заявка будет обработана и в одном из выбранных вами садов придет ваша очередь (очередь заявок публичная, просмотреть ее можно по ссылке), на электронную почту вам поступит приглашение.
- Примите приглашение. После получения приглашения предоставляется 10 дней для того, чтобы окончательно выбрать садик. Если приглашение не будет принято в этот срок, оно аннулируется. Если приглашение поступило несвоевременно, отклоните приглашение и ждите следующего, но сделать это можно только трижды.
- После принятия приглашения для оформления ребенка в садик предоставляется еще 10 дней.
Для специальных групп необходимы выводы инклюзивного ресурсного центра и направление районных управлений образования.
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