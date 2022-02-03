Инсценировал разбойное нападение: под Киевом парень обокрал собственную квартиру, чтобы пополнить счет онлайн-казино

Как выяснилось 19-летний парень безработный и склонен к игромании.

Под Киевом парень инсценировал разбойное нападение и обворовал свою квартиру, чтобы пополнить счет онлайн-казино.

Инцидент произошел в городе Бровары.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"1 февраля около 18:20 в полицию обратился броварчанин и сообщил о том, что на его сына совершено разбойное нападение. Кроме того, мужчина обнаружил в квартире отсутствие системного блока и телевизора. На место происшествия прибыли руководство, наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативно группа. Сын рассказал правоохранителям, что около 13 часов он вернулся домой и, когда открыл входную дверь квартиры, на него напали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего он потерял сознание. Пришел в себя, когда вернулся отец", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что потерпевший краской для волос имитировал кровь на голове и полу, а указанные вещи сдал в ломбард.

Как выяснилось, 19-летний парень безработный и склонен к игромании. Вырученные средства потратил на пополнение счета онлайн-казино, историю придумал во избежание наказания от родителей.

В настоящее время на отца составлен административный материал по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Инсценировал разбойное нападение: правоохранители Броварщины установили обстоятельства инцидента 1 февраля около 18.20 в полицию обратился броварчанин и сообщил о том, что на его сына совершено разбойное нападение. Кроме того, мужчина обнаружил в квартире отсутствие системного блока и телевизора. На место происшествия прибыли руководство, наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Сын рассказал правоохранителям, что около 13 часов он вернулся домой и когда открыл входную дверь квартиры, на него напали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего он потерял сознание. Пришел в себя, когда вернулся отец. Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что потерпевший краской для волос имитировал кровь на голове и полу, а указанные вещи сдал в ломбард. Как выяснилось 19-летний парень безработный и склонный к игромании. Вырученные средства потратил на пополнение счета онлайн-казино, историю придумал во избежание наказания от родителей. В настоящее время на отца составлен административный материал по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Уважаемые граждане напоминаем об ответственности за ложный вызов спецслужб. Помните, что за заведомо ложный вызов полицейских, спасателей, медиков и т.п. предусмотрен штраф от 850 до 3400 гривен. Настоятельно просим вас не звонить по телефону на линии специальных служб ради веселья — каждый ложный вызов продлевает время ожидания тех, кто действительно нуждается в помощи. #полиция #полицияКиевщины Национальная полиция Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Цензор.НЕТ Украинская правда Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 3 февраля 2022 г.

Полиция напоминает, что за заведомо ложный вызов полицейских, спасателей, медиков и т.п. предусмотрен штраф от 850 до 3400 гривен.

"Настойчиво просим вас не звонить по телефону на линии специальных служб ради веселья — каждый ложный вызов продлевает время ожидания тех, кто действительно нуждается в помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина, который через соцсеть угрожал судье убийством, получил наказание.

Читайте также :