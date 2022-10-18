Иностранные посольства продолжают работу в Украине – МИД

В МИД прокомментировали информацию о якобы "массовом закрытии" посольств в Украине.

Россия распространяет фейки о закрытии иностранных дипломатических представительств в Украине, чтобы посеять панику.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику. Последний пример – внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое действительно выехало из Киева еще в марте", – отметил он.

Николенко подчеркнул, что МИД постоянно поддерживает связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение – США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие – не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории.

По словам спикера МИД, в результате усиления Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины.

"Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта именно как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября. Неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. Призываем иностранных дипломатов, так же как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность", — резюмировал он.

Обстрелы Киева и работа дипучреждений

Недавно появилась информация, что посольство Сербии заявило об эвакуации своих сотрудников из Киева и своем закрытии.

Однако представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что сотрудники этого дипломатично-консульского представительства переехали в столицу Сербии еще в начале полномасштабного вторжения России и осуществляют свою работу в течение войны с Белграда.

В результате массовых ракетных обстрелов России и атак дронами-камикадзе посольство Египта в Киеве, как и МИД Китая, призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее".

Посольство Соединенных Штатов продолжает работу в Украине.

А в начале октября стало известно, что в Киеве снова заработало посольство Японии.

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