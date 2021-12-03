Иностранец пытался вывезти из Украины чемодан "наркотиков": мужчину задержали

Для экономии места пассажир упаковал лекарство без заводской упаковки.

В аэропорту "Борисполь" у гражданина Кувейта киевские таможенники изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком. 34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул.

Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения "зеленым коридором").

Препарат изъят.

Напомним:

Во львовском аэропорту две иностранки пытались вывезти в Турцию "ювелирки" более чем на 15 миллионов.

Новости мира: житомирские пограничники уличили контрабанду красной икры на более 250 тысяч гривен

Читайте также: