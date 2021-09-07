Иностранец, который находился в международном розыске, скрывался в Киеве: мужчину задержали

Иностранец, который находился в международном розыске, скрывался в Киеве: мужчину задержали

Во время обыска арендованного дома, в котором скрывался мужчина, полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли.

В Киеве правоохранители задержали 55-летнего иностранца, который находился в международном розыске за отмывание денег и торговлю наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Гражданин другой страны входил в состав преступной группировки. За совершение преступлений в ее составе, в частности — отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран Евросоюза, судом Румынии иностранца приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы. Кроме того, в Болгарии за аналогичное преступление он получил шесть лет заключения. Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск ", — говорится в сообщении.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Сотрудники полиции установили, что 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого человека, поселился в арендованном доме под Киевом, в котором его и задержали.

"Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъяты кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, разскрыто двух человек из его окружения, это — граждане Молдовы и Румынии", — сообщили в полиции.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией. Кроме того, по факту функционирования нарколаборатории открыто уголовное производство.

Напомним:

В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина Германии, который находился в международном розыске за мошенничество.

за мошенничество. А во время спецоперации Службы безопасности Украины в городе Черкассы задержали иностранного гражданина, который находился в международном розыске за причастность к преступлениям террористического характера.

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