Инцидент в ВАКС: адвокат отобрал у работницы суда документы, охраняемые законом – что известно

В помещении Высшего антикоррупционного суда во вторник, 23 января, произошел инцидент, в результате которого защитник подозреваемого отобрал у работницы аппарата охраняемые законом документы.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Защитник одного из подозреваемых, дело которых рассматривает ВАКС, находясь в коридоре суда и ожидая начала судебного заседания, во время разговора с работницей аппарата завладел находившимися в ее владении документами. Неоднократные устные просьбы работницы аппарата суда вернуть документы адвокат проигнорировал. Для прекращения неправомерных действий и сохранения защищенной законом информации были безотлагательно уведомлены Национальная полиция Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины", — говорится в сообщении.

ВАКС направил в правоохранительные органы обращение.

Напомним, суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей.

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