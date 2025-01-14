В ресторане Киева отказались обслуживать военного: чем все закончилось

В Киеве полиция расследует инцидент с отказом в обслуживании военнослужащего.

В Киеве ресторан средиземноморской кухни Noice отказался обслуживать военнослужащего, ссылаясь на указания администрации заведения. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"По указанному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважения к обществу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, пробационный надзор до 5 лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве, в ресторане Оболонского района, работник отказался обслуживать военного, объяснив это тем, что владелец заведения запрещает пускать посетителей в военной форме.

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