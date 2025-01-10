Инцидент с ТЦК на Киевщине: появилось полное видео и версия военкомата

В военкомате утверждают, что во время стычки в Дымере один из неизвестных открыл дверь служебного авто ТЦК, нанес водителю несколько ударов, после чего водитель его оттолкнул.

В Сети появилось полное видео инцидента в Дымере Киевской области с участием людей в военной форме и мужчины с матерью. В ТЦК и СП признали, что на кадрах их работники, и описали свою версию событий.

Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

В соцсетях появилось, как утверждается, полное видео инцидента с работниками ТЦК в Дымере 8 января. На ролике сперва звучит разговор возле буса ТЦК между военными и гражданскими. После этого на кадрах зафиксировано, как человек в военной форме идет от буса, подходит к мужчине, стоящему рядом со своей мамой, и говорит: "Ты что, с*ка, голова, за бабой, на**й, прячешься?" После этих слов, судя по звукам и реакции женщины, мужчина в военной форме наносит удар гражданскому. Женщина возмущается этим поступком и говорит, что сейчас вызовет полицию.

Далее на ролике видно, как она с сыном подходят к транспорту с работниками ТЦК. Там происходит стычка, гражданский бросает камень в стекло буса, после чего машина едет с места происшествия, таща за собой женщину, которая разговаривала с военными через открытую дверь автомобиля. Женщина падает на землю и на этом видео кончается.

Комментарий ТЦК и СП

В Киевском областном ТЦК и СП рассказали свою версию событий в Дымере. Там сообщили, что мобильная группа оповещения Вышгородского районного ТЦК во время осуществления мероприятий оповещения обнаружила гражданина, находящегося в списках розыска, поданных Фастовским ТЦК. Во время разговора мужчина согласился добровольно проследовать в Вышгородский ТЦК П для уточнения данных и прохождения ВВК, но перед этим ему нужно было доставить продукцию на рабочее место.

"По прибытию по адресу пос. Дымер, ул. Шевченко 28Б в заведение "Суши-Микс", военнослужащих Вышгородского РТЦК и СП ждали 3 человека, информация о которых будет предоставлена по завершении следственных действий. Они, начав видеофиксацию, стали обвинять военнослужащих в незаконном лишении свободы гражданина. В результате конфликта, один из неизвестных открыл дверь водителя автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего водитель его оттолкнул. В это время с пассажирской стороны автомобиля другой человек наносил удары и повредил военнослужащему куртку. После этого, когда автомобиль начал двигаться, один человек бросил камень в стекло автомобиля со стороны водителя. В это время второй человек, не реагируя на начало движения автомобиля, держался за одежду военнослужащего, в результате чего упал", – говорится в сообщении военкомата.

Там добавили, что глава громады написал обращение в полицию, чтобы проверить только действия представителей ТЦК, и обвинили его в "нежелании выполнять Закон Украины о мобилизации".

"По факту указанной конфликтной ситуации между военнослужащими РТЦК и СП проводится служебная проверка и выясняются все обстоятельства этого инцидента", – сообщили в военкомате.

Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений работнику ТЦК полиция открыла уголовное производство. Обращение по поводу повреждения служебного авто работников ТЦК зарегистрировано в едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Также по обращению местного жителя открыто уголовное производство по нанесению ему легких телесных повреждений.

В ТЦК заверили, что "все настоящие ситуации", связанные с деятельностью районных центров комплектования, тщательно изучаются и проводятся необходимые служебные проверки.

Появилось полное видео стычки с ТЦК в Дымере на Киевщине

Напомним, 8 января очевидцы сняли видео и сообщили, что в Дымере мужчины в военной форме забрали без объяснения парня, избили его, а его мать потащили за машиной, после чего женщина упала на землю. В то же время, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк утверждала, что это гражданские напали на военных и залезли в их автомобиль.

Читайте также: