Имеют защиту от радиации: в Чернобыле обнаружили мутировавший вид жаб – фото

В Чернобыльской зоне обнаружили вид жаб, который мутировал, чтобы защититься от радиации. Речь идет, в частности, о восточных древесных жабах. По мнению ученых, это стало возможным из-за быстрого изменения цвета кожи земноводных.

Об этом пишет IFLScience.

Восточные древесные жабы (Hyla orientalis) обычно ярко-зеленого цвета, однако в 2016 году команда исследователей, работавшая в Чернобыльской зоне, наткнулась на несколько таких особей с черной кожей.

Ученые потратили три года, чтобы подробно изучить популяцию лягушек, выловленных из прудов как в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Украины, так и за ее пределами.

Жабы, найденные в зоне отчуждения, имели более темный цвет кожи спины, чем жабы за пределами зоны. По мнению ученых, кожа у земноводных потемнела – чтобы иметь защиту от радиации.

Вид жаб в Чернобыле, который мутировал, чтобы защититься от радиации/Фото: IFLScience

В коже более темных особей содержится больше меланина. Именно это вещество приводит к потемнению кожи и волос, а также может защитить от радиации, в том числе ионизирующей, обнаруженной в Чернобыле.

"Известно, что темная окраска защищает от различных источников радиации, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая повреждение ДНК, и, в частности, пигментация меланина была предложена как буферный механизм против ионизирующего излучения", – написали исследователи в своей статье в 2022 году.

Более темный цвет кожи имели жабы, обнаруженные в ближайших до взрыва районах, где к моменту катастрофы уровень радиации был высоким. Ученые предполагают, что темный окрас могли вызвать высокие уровни ионизирующего излучения.

Самки восточной древесной жабы начинают размножаться в возрасте 2-3 лет. С момента Чернобыльской катастрофы прошло почти 40 лет, что равняется примерно 10-15 поколениям лягушек на момент исследования.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал крупнейший пернатый хищник Полесья.

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