"Игры на нервах": в Киеве второй день подряд "минируют" полсотни школ (фото)

"Игры на нервах": в Киеве второй день подряд "минируют" полсотни школ (фото)

Вчера была такая же история.

В среду, 19 января, в правоохранительные органы снова поступило сообщение о минировании десятков киевских школ. По предварительной информации, взрывотехники проверяют 46 учебных заведений.

Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Киева.

На время проверки школ учащихся и работников вывели из помещений.

"Звонил сын. Школу "заминировали". Всех организованно вывели во двор. Проверяют. Взрывотехники сказали, что "заминировано" 46 школ. Игры на нервах — они такие", — написала мама одного из школьников в Facebook.

Напомним, что вчера, 18 января, на почту СБУ поступило сообщение о минировании более 40 школ в Киеве. Взрывчатку правоохранители ни в одном из учебных заведений не нашли.

А в Кривом Роге чуть ли не ежедневно минируют учебные заведения. На прошлой неделе неизвестный "заминировал" все школы одного из районов, на этой неделе география расширилась — "заминировали" все учебные заведения города.

В Николаеве и Черкассах детей отправили на дистанционку из-за постоянного псевдоминирования

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