"Игрался в шашки": в Киеве водитель разбил два такси с пассажирами (фото)

"Игрался в шашки": в Киеве водитель разбил два такси с пассажирами (фото)

Пострадала девушка.

В Киеве на проспекте Победы водитель Toyota на скорости врезался в две машины такси – Volkswagen и Hyundai. В аварии пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали.

Об этом 15 февраля сообщила "Магнолия-ТВ".

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением из-за того, что "игрался в шашки" на дороге. Удар был такой силы, что Volkswagen развернуло и отбросило в отбойник. Авто Toyota от двух столкновений выбросило на тротуар.

По словам водителя, машины перед ним резко перестроились, поэтому удара якобы было уже не избежать. Впоследствии выяснилось, что у мужчины при себе не было никаких документов.

На месте аварии работали полицейские, выяснявшие обстоятельства столкновения.

Напомним, что на трассе Одесса – Мелитополь грузовой автомобиль ДАФ выехал с проезжей части на обочину, где остановилась военная колонна. В результате аварии получил телесные повреждения военнослужащий, повреждены три военных машины.

Водитель такси устроил аварию на столичном проспекте Победы

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