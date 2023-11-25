Игнат рассказал о самой массовой атаке дронами на Киевщину: оккупанты поставили новый рекорд

Рекорд держался в столице – 45 было в новогоднюю ночь.

Российские оккупанты выпустили ночью 25 ноября по Украине 75 беспилотников типа "Шахед". Силы обороны сбили 71. 66 были уничтожены в Киевской области.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские оккупанты, запустив в сторону Киевщины такое количество дронов — поставили рекорд.

“Рекорд держался в столице – 45 было в новогоднюю ночь, в следующие сутки было 39. Такого количества как сегодня, еще не было. К счастью, противовоздушная оборона делает чудеса. По двум направлениям шла атака: Приморско-Ахтарск Краснодарского края, а также из Курской области”, — рассказал Юрий Игнат.

Он также добавил, что дроны Курской области пошли на Киев. А те, что с юго-восточного направления, кружили по маршрутам, по которым они всегда летают.

"Разные области — Запорожская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская. Кружясь, они ждали одновременного подхода с группой из Курска, чтобы одновременно нанести такой массированный удар по столице", — подчеркнул спикер.

Напомним, что в КМВА показали последствия вражеской атаки на столицу.

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