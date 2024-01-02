Игнат – про атаку 2 января: основной удар был по Киеву, также 10 "Искандеров" одновременно на Киевщину летели

Ракеты были разных типов: три ракеты "Калибр" с южного направления, к утру из моря были выпущены, ракеты морского базирования, единственное — не было ракет Х-22.

Военнослужащие воздушного командования "Центр" во вторник, 2 января, принимали основной удар и отбивали его. Основной удар был на Киев. Но и Харьковщина пострадала, потому что туда часто достают ракеты, летящие по баллистической траектории – С-300, С-400, "Искандер". Поэтому, собственно, такие ужасные последствия, потому что для того, чтобы сбивать эти ракеты, нужны соответствующие средства, которые могут это делать. И 10 "Искандеров" одновременно на Киевщину – достаточно мощный удар. И все эти ракеты были уничтожены.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 2 января.

"Атака напоминает нам ту, которая была 29 декабря. Почти столько же средств воздушного нападения. Так же разных типов были ракеты. Единственное, не было ракет Х-22, но было три ракеты "Калибр" с южного направления под утро с моря были выпущены. Ракеты морского базирования тоже были уничтожены нашими защитниками", — сказал он.

Игнат отметил, что массированные атаки от 29 декабря по настоящее время не прекращаются, воздушные тревоги раздаются как днем, так и ночью. "Призываем граждан быть бдительными и соблюдать тревоги", — подытожил он.

Известно, что с ночи захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗❗ Игнат – об атаке 2 января: Основной удар был по Киеву! Но Россия уготовила и по своему же селу!

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