Игнат объяснил, почему тревогу в Киеве объявили уже после взрывов

Воздушная тревога в Киеве и области во время ночной атаки 11 декабря была объявлена после первых взрывов из-за большой скорости полета российских баллистических ракет. То есть у сил ПВО есть считанные минуты, чтобы отреагировать и сбить враждеские цели.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона.

Игнат сообщил, что российские оккупанты в ночь на 11 декабря запустили по Украине ракеты с северного направления, которые летят по баллистической траектории. Вероятно, запуски ракет производились с территории Брянской области РФ.

Почему тревога в Киеве была после взрывов

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"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", – рассказал представитель Воздушных сил.

Он добавил, что пока еще не известно, какими баллистическими ракетами россияне атаковали ночью Киев. Сейчас специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

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Ночная атака по Киеву 11 декабря

Напомним, во время вражеской ночной атаки в Киеве раздался ряд взрывов, после которых была объявлена воздушная тревога.

Украинская ПВО сбивала российские ракеты. Их обломки упали в Дарницком и Голосеевском районах Киева, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

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