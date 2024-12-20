Игнат объяснил, почему сбитые в Киеве ракеты наделали много бед

Сбитые в воздухе цели падают на землю.
Сегодня утром российская армия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Все воздушные цели сбили силы противовоздушной обороны. Впрочем, это привело к серьезным последствиям, один человек погиб.
Почему сбитые ракеты нанесли значительные разрушения, объяснил и.о. руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, последствия противовоздушного боя типичны. Это – падение сбитых ракет – обломков разных габаритов, возможно, с боевой частью, отмечает Игнат.
"Patriot" сбивает воздушные цели, летящие по баллистической траектории – именно во время захода на цель в зоне поражения зенитного ракетного комплекса. Все сбитое в небе – обязательно падает на землю. Поэтому не игнорируйте "баллистику", ищите максимально безопасные места – правило "двух стен", нижние этажи, подвалы, ведь добежать до укрытия фактически нет времени", — заявил представитель ПС.
Юрий Игнат подчеркнул, что последствия от утренней атаки на столице – именно от падения сбитых ракет. Ведь прямые попадания баллистики или крылатых ракет приводят к совсем другим последствиям, объяснил он. .
Напомним, утром во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города.
Впоследствии местные власти сообщили, что в Киеве попадали обломки сбитых ракет. В частности, в Голосеевском районе произошли значительные разрушения. Погиб один человек. Более десяти — травмированных.
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