Игнат объяснил, почему сбитые в Киеве ракеты наделали много бед

Сегодня утром российская армия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Все воздушные цели сбили силы противовоздушной обороны. Впрочем, это привело к серьезным последствиям, один человек погиб.

Почему сбитые ракеты нанесли значительные разрушения, объяснил и.о. руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, последствия противовоздушного боя типичны. Это – падение сбитых ракет – обломков разных габаритов, возможно, с боевой частью, отмечает Игнат.

"Patriot" сбивает воздушные цели, летящие по баллистической траектории – именно во время захода на цель в зоне поражения зенитного ракетного комплекса. Все сбитое в небе – обязательно падает на землю. Поэтому не игнорируйте "баллистику", ищите максимально безопасные места – правило "двух стен", нижние этажи, подвалы, ведь добежать до укрытия фактически нет времени", — заявил представитель ПС.

Юрий Игнат подчеркнул, что последствия от утренней атаки на столице – именно от падения сбитых ракет. Ведь прямые попадания баллистики или крылатых ракет приводят к совсем другим последствиям, объяснил он. .