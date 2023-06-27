"Идут политические манипуляции": Кличко ответил на критику касательно состояния укрытий в Киеве

В Киеве, по результатам проверки состояния укрытий, которую проводила правительственная комиссия во главе с министром стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, стало известно, что только 15% столичных бомбоубежищ пригодны к использованию. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию.

Об этом мэр рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Во-первых, я хочу сказать, что манипуляции идут. С господином Камышиным мы вышли вместе на проверку. Проверили, я думаю, восемь бомбоубежищ за вечер, прошлись по району. Все они были открыты. И вечером после того, как мы встретились, он пишет о том, что подавляющее количество укрытий было закрыто. Встретился с ним и спросил: а зачем манипулировать и давать ложную информацию?", — сказал Кличко.

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По словам мэра, проверки укрытий Киева с полицией, ГСЧС и представителями КГГА показали совсем другую картину.

"Опираясь на официальные данные, которые есть от государственных структур. Цифры совсем другие. А господин Камышин умышленно перекрутил цифру и сказал, что 15%. 65% или 67%, если я не ошибаюсь, укрытий готовы к использованию, которые работают. И только 20%, которые могут быть пригодны при дополнительном обустройстве. И 15%, которые не пригодны. Которые, кстати, внесли главы районов. И сейчас также вопрос, кто за это будет отвечать", — резюмировал Кличко.

Напомним, Киевские городские власти планируют оснастить большинство столичных укрытий системой автоматического открывания дверей. А кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания.

Одно из таких укрытий уже обустроено в Дарницком районе Киева.

В Киеве очередную проверку укрытий провели после того, как 1 июня 2023 года у бомбоубежища погибли люди, в том числе ребенок, которые не смогли попасть внутрь.

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