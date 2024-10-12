"И за этих п***ров в Киеве воюет армия": Алина Михайлова отреагировала на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Михайлова отметила, что именно эти люди в 2022 году вопили о спасении, а теперь кричат: "Позор полиции и армии".

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло, любимая погибшего героиня Украины Да Винчи Алина Михайлова довольно жестко высказалась о вчерашней облаве ТЦК на посетителей концерта "Океана Эльзы". И раскритиковала она именно мужчин, пришедших на концерт.

Об этом Михайлова написала в Instagram-сторез.

"… что вы, как дела? Особенно порадовали все наши ура-патриоты…, которые вскрылись и которым очень не нравится, что на 11 год войны мамкиных пи***ек забирают с концертов певцов ТЦК. Забирают в то самое время, когда параллельно идет война за нашу свободу, нацию, нашу страну", – эмоционально отреагировала военная.

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Михайлова отметила, что именно эти люди в 2022 году вопили о спасении, а теперь кричат: "Позор полиции и армии".

"И это все те же люди, которые в 2022 году визжали "солнышки, зайчики, спасите нас от россиян, в 2024 году кричат: "Позор полиции, армии"? Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. И вы говорите, армия воюет за этих ***в в Киеве?", – написала любимая погибшего героиня Украины Да Винчи.

Рейд ТЦК под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы" / Фото: скриншот с видео

Напомним, вчера 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

В ответ на массовые облавы Сеть взорвалась мемами.

ТЦК пакуют после концерта «Океана Эльзы»!

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