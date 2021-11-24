"И так сойдет": в киевской электричке разбитое стекло заклеили рекламой (фото)

"И так сойдет": в киевской электричке разбитое стекло заклеили рекламой (фото)

В соцсети возмутились.

В вагоне киевской электрички разбитые стекла заклеили бумажной рекламой вместо того, чтобы поставить новое.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что сотрудники "Киевпастранса" даже не убрали остатки стекла. "Все для людей. Лучшему транспорту в Киеве быть и другие клевые девизы", — говорится под снимком.

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В комментариях под публикацией пользователи возмутились из-за инцидента: "Стоимость проезда говорит за сервис. Чем дороже – тем еще хуже", "И так сойдет".

Напомним, что судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл дело о нарушении администратором одного из учреждений карантинных ограничений и отправил его "н**ер". После огласки с сайта "Единого реестра судебных решений" это постановление исчезло.

Киев Оперативный

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