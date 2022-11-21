Хватит ли сил у ВСУ защитить Киев от повторного наступления России со стороны Беларуси – ответ эксперта

Олег Жданов подчеркивает, что сегодня не 24 февраля, в Украине развернуты Силы обороны, у нас есть огромный боевой опыт и мы оборудуем нашу защиту в инженерном плане.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, хватит ли Украине сил защитить Киев от повторного наступления со стороны Беларуси, сил, которые там соберутся.

Об этом он сообщил на своем YouTube канале 21 ноября.

"Увидим, какие силы смогут собраться в Беларуси, давайте начнем с этого. Это раз. И второе – хватит ли сил, которые сможет собрать Россия для того, чтобы дойти еще раз до Киева или вторгнуться в нашу страну. Там граница превращена в сплошной укрепрайон", — сообщил эксперт.

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Жданов назвал условие, при котором такое наступление могло бы стать возможным.

"Если они (российское военное руководство – ред.) соберут 100-200 тысяч войск, вот тогда да, тогда мы будем говорить об угрозе повторного похода на Киев. А даже 20-30 тысяч совместного российско-белорусского войска, я думаю, что сегодня вряд ли смогут ли дойти до Киева повторно, потому что сегодня не 24 февраля, у нас развернуты силы обороны, у нас есть огромный боевой опыт и мы оборудуем нашу защиту в инженерном плане", — пояснил он.

Жданов отметил, что угрозы наступления на Киев он пока не видит.

"Так что я не думаю, что такая угроза на сегодняшний день существует. Гипотетически она есть, но практически она на сегодняшний день в самом-самом зачаточном состоянии", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключает возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев. Однако он отмечает, что для формирования таких сил армии врага нужно время.

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