Хулиганство в Лавре: скандальной Кохановской избрали меру пресечения

По решению суда трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.

Виктории Кохановской и еще трем сторонникам УПЦ МП, деятельность которой запретила третья украинская область, суд назначил круглосуточный домашний арест с электронным браслетом за хулиганские действия на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"По решению суда трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19.06.2023, еще один – до 19.05.2023", – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что 19 апреля соответствующие четыре человека по сговору незаконно проникли в один из корпусов Лавры, где сломали защитные роллеты и двери.

"Это грубое нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу и сопротивлением работнику правопорядка. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 296 УКУ (хулиганство), санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет заключения", — добавили в прокуратуре.

Сейчас идет следствие по этому инциденту.

Напомним, 29 марта на территории Киево-Печерской лавры собрались прихожане УПЦ МП, среди которых была и Кохановская. Женщина вступила в спор с журналистом, во время которого заявила о фальсификации доказательств, найденных СБУ.

В конце октября 2022 года Кохановская подала в органы Национальной полиции Киевской области более 50 заявлений о якобы "преследовании" верующих УПЦ МП.

Летом 2022 года женщина организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ громады Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Кроме того, она требовала от полиции возбудить уголовное дело против мэра Рожища и угрожала полицейскому. В Сеть попал перехват ее разговора с правоохранителем.

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