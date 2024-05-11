Хулиганил и угрожал убить полицейских: "криминальному авторитету" избрали меру пресечения — подробности

"Криминальному авторитету", который в Броварах сначала хулиганил в кафе, а затем угрожал убить полицейских, суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, 10 мая, в Броварском горрайонном суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен. Нападающему за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении. По прибытии полицейских по вызову, он продолжил свои хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, достал оружие и угрожал полицейским.

По фактам совершения хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины), и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины) следователями объявлено фигуранту о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

В полиции фамилию нападающего не называют. Но впоследствии выяснилось, что задержанный – "криминальный авторитет" по прозвищу "Вихо" или "Журавель", по паспорту – Виктор Журавель, ставший известным общественности после "перестрелки перевозчиков" в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, которая эта перестрелку и организовала. Тогда эти разборки называли "голливудским боевиком" или "возвращением в 90-е", хотя тогда среди жилых домов такого бандиты не удивляли.

Напомним, в Киевской области блоггеры снимали провокационные стримы о ВСУ и "сливали" базирование военных (фото).

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