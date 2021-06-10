Хранила дома в холодильнике: в Киеве ученая украла штамм опасного вируса, который быстро распространяется

Ученая украла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни — ньюкаслской болезни птицы.

В Киеве екс-завидувачка сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов украла из научного учреждения опасный штамм птичьего вируса. Женщина хранила его в домашнем холодильнике и планировала продать.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, бывшая сотрудница института имела доступ к опасным штаммов вирусов, которые являются возбудителями заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Ученая украла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни — ньюкаслской болезни птицы.

"Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа — заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть материала присваивала ", — говорится в сообщении.

Штамм опасного вируса ученая сохраняла в своем домашнем холодильнике. В будущем женщина планировала продать опасный штамм птичьего вируса.

Правоохранители открыли производство по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

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