Хранил в морозилке части тела убитой им женщины: как ловили адвоката-убийцу

Жестоким потрошителем, который в Киевской области расчленил тело любимой женщины и спрятал в чемодане, оказался известный адвокат, участник ток-шоу о свадьбе.

Недавно Украину шокировало известие о том, что известный адвокат, участник популярного шоу "Одруження наосліп" оказался убийцей и потрошителем. Подсудимым по делу об убийстве и расчленении любимой женщины является 37-летний успешный юрист, выходец из Красноярского края Российской Федерации Петр Бигун, проживавший в Ирпене. Особенно были поражены люди, которые отдавали ему деньги за то, чтобы он "чистил" им карму, учил жить правильно, красиво и счастливо.

"КП в Украине" рассказывает эксклюзивные подробности разоблачения и задержания Петра Бигуна, который изменил свое простое имя на пафосное Бенджамин и пробовал себя в разных ипостасях — следователя прокуратуры, телезвезды, коуч-тренера, мотивационного спикера, мастера йоги. Интересными подробностями поделился заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Киевской области – начальник криминальной полиции Алексей Маслов.

Страшная находка и ложный след

Около 11 утра 4 июня двое охранников мелиоративной станции в селе Новые Безрадичи (Киевская область) вышли к каналу, чтобы удить рыбу. Внимание привлек светло-коричневый чемодан, лежавший на берегу. Вещь выглядела прилично, любопытство взяло верх над опасениями. Осматривая чемодан, мужчины не сразу поняли, почему их беспокоит тяжелый запах. Но когда открыли находку...

"К счастью, мужчины не испугались, не сбежали, а позвонили в полицию, – рассказывает Алексей Маслов. – На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. В чемодане оказались части человеческого тела – две руки, два обрубка ног без ступней, фрагмент грудной клетки, правая лопатка. Все завернуто в разные предметы одежды".

Начальник криминальной полиции отметил, что жертва неизвестного маньяка была похожа то ли на худого мальчика, то ли на изящную девушку. Одежда точно была женской. Эксперты узнали бренды Stradivarius и Tom&Rose. Такая одежда продается в Украине и довольно популярна в Польше.

"То есть мы уже понимали, что жертва посещала торговые центры и относится к классу среднего достатка", – продолжает Алексей Маслов.

Второй зацепкой стала найденная на чемодане потертая клеящая бирка, чтобы не потерялся багаж. Она была от компании, которая осуществляла перевозку между Украиной и Польшей – 19 маршрутов в день.

"Мы отработали их все, каждого водителя. Один из перевозчиков вспомнил, как высаживал худую женщину в похожем пальто на центральном железнодорожном вокзале. Четыре дня оперативники ездили из Киева во Львов, собирая данные из каждой камеры. И мы нашли эту женщину... живую ", — отметил Маслов

Зацепка сработала

Пришлось возвращаться в исходную точку. С помощью пресс-центра полиции Киевской области была составлена цветная видеоориентировка с акцентом на предметах одежды. Ролик распространили в интернете, разослали по соцсетям.

"За два дня указанный в ориентировке номер набрала женщина, которая рассказала, что такая одежда была у ее подруги Ольги Давиденко. И эта подруга не выходит на связь с конца мая", – вспоминает Алексей Маслов.

Предыстория

За четыре месяца до этого, в последних числах февраля, когда толпы женщин, детей, стариков бежали от войны на западные границы, Ольга ехала из Польши в Киев. Здесь снимал квартиру ее 21-летний сын, за которого она очень переживала. Некоторое время они жили вместе, но потом решили разъехаться – у каждого своя жизнь. А в середине марта Ольга сообщила сыну, что встретила мужчину, который ей очень понравился, и они решили съехаться. Парень не стал уточнять подробности, кто это и где пара будет жить. Маме 39 лет, имеет опыт двух браков, наверное, знает, что делает.

"С бывшими мужьями женщина поддерживала контакты. Второй муж подтвердил то, что рассказал сын. Сестра Ольги, проживающая в России, рассказала, что у нового поклонника странное имя — Бенджамин. Экспертиза ДНК показала, что сын Ольги Давыденко имеет 99% родства с найденными в Новых Безрадичах останками. Мы сделали самое сложное — установили личность погибшей. Но не знали, где совершено убийство, и не могли установить даже время, потому что из-за жары содержание чемодана буквально кипело", — говорит Алексей Маслов.

Изменение имени и духовные практики

Все подробности оперативной работы мы не можем рассказывать, да и нечего. На мужчину со странным именем Бенджамин вышли по мобильным соединениям, показаниям, тщательно собранным у большого круга людей. По факту это оказался Петр Бигун, сменивший имя на Бенджамин. Адвокатское свидетельство он получил в декабре 2021 года, но уже рекламировал себя как юрист с шестилетним стажем, специалист по всем сферам права, адвокат с кучей выигранных дел. По совместительству мотивационный спикер, коуч личностного роста, офицер запаса, мастер йоги и мужчина в полном расцвете сил.

По отзывам друзей Ольга действительно готовилась быть счастливой. Она тоже была поклонницей здорового питания и образа жизни, увлекалась йогой, практиковала ароматерапию, любила разговоры о духовном.

Если напарница Бегуна по "Женитьбе вслепую" Ольга Мунтян быстро распознала в его красноречии и угодливой манере фальшь, то Давиденко, похоже, попала под влияние. Ее не смущало, как минимум сначала, что новый друг просит собирать деньги в какой-то свой фонд, часто пользующийся ее банковской картой, и что свое семейное гнездышко они начинают выть в маленьком дачном домике с летней кухонькой на территории села Подгорцы Обуховского района. Недалеко от Новых Безрадичей…

"В Подгорцах мы нашли сотрудников добровольческого формирования, которые по фото узнали и Бенджамина, и Ольгу, – продолжает Алексей Маслов. – Весной любые чужие люди казались подозрительными, поэтому за парой наблюдали, а один из местных даже сфотографировал их вместе: вдруг понадобится. И действительно пригодилось…"

Скрывал лицо под камерами

"Корочка" адвоката обеспечивала Бегуну определенный иммунитет. Задерживать статусное лицо можно только с разрешения областного прокурора. А для этого следствие должно было иметь стопроцентные доказательства вины. Одна ошибка – и преступник ускользает, дело превращается в разряд "глухарей".

По камерам видеонаблюдения в поселке и вокруг него мы составили хронометраж всех событий конца мая. 28.05 мы видим, как Петр и Ольга вместе идут в свой домик около семи вечера. В тот же день Ольга общается с сестрой и сыном. 29.05 ее на связи нет, но срабатывает банковская карта, привязанная к Ольге и ее сыну. В тот же день Бенджамин один едет на велосипеде в мегамаркет, где покупает мелкую выпечку. Думаем, он специально активировал карту Ольги, чтобы сын не беспокоился о матери.

Самое интересное происходит 30.05. Бегун выезжает со двора на велосипеде как бы с черного хода. Кружит окольными путями вокруг дачного кооператива. Кепка низко надвинута на лоб, когда попадает в действие камер – начинает чесать нос, закрывая ладонью половину лица.

"Мы считаем, что он так присматривал места, куда собрался прятать части тела убитой им женщины. Около 20:00 Бегун возвращается домой, а начиная с 21:30 мы видим на камерах силуэт человека, который везет чемодан багажником велосипеда. В то же время от камеры к камере передвигается в два-три раза дольше, чем раньше, то есть петляет", — рассказал начальник криминальной полиции.

Охранник, дежуривший на одной из богатых дач, тоже рассказал, что видел человека с велосипедом и чемоданом. За спортивным костюмом, когда увеличили изображение, он узнал Бенджамина.

Обошел восемь мусорников

В полдень 31.05 заработал мобильный Ольги. Это произошло на радиорынке возле станции "Караваевы Дачи" в Киеве. Бегун приехал туда, чтобы продать телефон своей жертвы и купить себе новый стартовый пакет. В тот же день он возвращается домой, и камеры в Подгорцах фиксируют новые странности: Петр выносит из дома ведра, тряпки, шарики и каждую вещь выбрасывает в отдельный бак. Всего обошел восемь мусорников в округе.

"Мы понимали, что всю ночь он замывал место преступления, а теперь лишается вещей, которые в крови. Значит, Ольга погибла там, где жила. Нам помогли обследовать свалку и действительно нашлись обломки пластикового ведра со следами бурых пятен", — добавил Маслов.

Сначала притворялся Отелло

К сожалению, мы этого не можем знать. Только строить версии. Затем прижатый к стене Бенджамин притворится Отелло, мол, задушил во время конфликта на почве ревности. Но Подгорцы с населением в четыре сотни человек не то место, где ходят мачо, способные заинтересовать такую изящную женщину, как Ольга.

Возможно, она наконец-то распознала фальшь, возможно, устала, что любимый живет за ее счет. Возможно, захотела гарантий крепких отношений, возможно, узнала о том, как ее бесценный Бенджамин поступал с другими женщинами.

В соцсетях гуляет скриншот комментария Ольги Ш., которая пишет: "Твоя уникальность, Петр или Бенджамин, быть инициатором зачатия детей, а затем сбегать, бросив женщину в положении. И я не вторая женщина в этой ситуации с тобой…"

По вечерам ведет гимнастику цигун, а днем продает кофе с круасанами

Внезапно покинув Подгорцы, Бегун снимает квартиру в Ирпене и… устраивается баристой в маленьком кафе. По вечерам он ведет на YouTube-канале свои "спасательные" уроки, показывает гимнастику цигун, а днем торгует кофе и круасанами. Если бы покупатели знали, что сделали руки этого улыбающегося продавца, не смогли бы проглотить и кусочек.

"Мы рассчитывали, что Бегун как-то себя выдаст, захочет выйти на родственников Ольги, но он ни с кем не общался. В то же время стало известно, что посещал турфирму, пытаясь узнать, как уехать за границу в призывном возрасте. Надо было спешить, мы получили разрешение суда, провели обыски в Подгорцах и нашли там следы крови. Затем пришли в квартиру в Ирпене", — рассказал криминалист.

Экономный "коуч личностного роста" не просто продал телефон убитой им любимой, но и прихватил на "черный день" ее ноутбук. Однако главные улики нашлись в морозильной камере холодильника.

"Это телятина…"

"Когда мы достали два куска мяса и спросили, что это, Бегун ответил: телятина. На обыске присутствовала криминалистическая лаборатория. Когда куски разморозили в воде, судмедэксперт узнал у них части человеческого тела – сердце, почку, матку и язык. Бегун пытался выкрутиться, мол, снял квартиру с работающим холодильником и в морозилку не заглядывал. Однако хозяева жилья, присутствовавшие на обыске, это опровергли", — сообщил Маслов.

Оказавшись перед очевидным, Бегун замкнулся и не стал объяснять, зачем разрушил тело убитой женщины, а затем перевозил этот кошмарный набор "трофеев" из Подгорцев в Ирпень, чтобы хранить.

Фото: скриншот с видео

"Если у вас собраны все доказательства – направляйте в суд", — заявил Бенджамин, вероятно, вспомнив свое прокурорское прошлое.

С делом знакомился быстро, долго не тянул. В СИЗО его никто не посещал кроме назначенного государством адвоката и не носил передачи.

В камере занимается йогой

В тюремной камере Петр-Бенджамин занимается йогой. Расследователи этого громкого дела проверяли его на причастность к аналогичным преступлениям, но ничего похожего из нераскрытых ни в Киевской, ни в других областях не зарегистрировано.

Расследование окончено. Дело передано в суд. Петру Бегуну светит до 15 лет за решеткой.

Можно ли считать Бегуна маньяком – объяснение эксперта

Между тем, судебно-психиатрическая экспертиза признала адвоката здоровым человеком.

Доктор психологических наук, эксперт по юридической психологии Денис Александров объяснил, можно ли считать Бегуна маньяком.

"Понятие "маньяк" не существует в юридической, психологической или психиатрической плоскости. Есть понятие "серийный убийца". Названного вами персонажа нельзя отнести к этой категории, потому что есть только один эпизод. Хотя, наверное, утверждать мы этого не можем, латентная преступность составляет высокий процент. Однозначно, поведение этого человека отличается от действий убийцы, который уродует тело, чтобы его нельзя было идентифицировать, просто убийца хочет, чтобы его не связали с жертвой, и ничего другого. В данном случае мы видим ритуализированное поведение, своеобразный фетишизм, уже говорящий о психическом отклонении. Он вырезал и хранил части тела, потому что они для него что-то означали. Именно эти части, а не какие-то другие", — объяснил Александров.

Эксперт подчеркнул, что практически все известные серийные убийцы признавались здоровыми и были отданы под суд.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия. О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.

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