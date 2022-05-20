Хранил арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов: в Киеве задержали мужчину (фото)

Хранил арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов: в Киеве задержали мужчину (фото)

В Киеве задержали 42-летнего мужчину, который незаконно приобрел и хранил дома арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Во время обыска у мужчины изъяли автомат системы Калашникова, четыре магазина, три корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1, четыре запала УЗГРМ-2, пневматический пистолет, а также 150 патронов калибра 5,45, 92 патрона калибра 7, 62 и одноразовый гранатометный выстрел РПГ-22.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении и избрали меру пресечения. Сейчас устанавливается канал поступления оружия, а также другие лица, которые могут быть причастны к его незаконному обороту.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, житель Киевской области с начала полномасштабного вторжения России сдавал в аренду переселенцам выдуманные квартиры в западных областях Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

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