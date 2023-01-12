"Храм-киоск" Московского патриархата расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство

"Храм-МАФ" УПЦ МП возле Десятинной церкви должен быть демонтирован.

С такой позицией выступил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко подчеркнул, что здание часовни УПЦ МП, незаконно расположенное на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством.

Что известно о "храм-МАФ"

Министр напомнил, что самовольный захват участка начался в 2008 году.

"Сначала сооружение выглядело тремя сблокированными киосками. В 2012 году во времена Януковича началось "узаконение" незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала", – отметил глава Минкульта.

По его словам, здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию в установленном порядке она не введена.

В пресс-службе Минкульта добавили, что "храм-киоск" расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

"Представители УПЦ МП предполагали, что в будущем на месте МАФа будет построен храм, который станет "возрождением уникального символа православия – Десятинного собора", – добавили в министерстве.

Судебное разбирательство

По информации Минкульта, рассмотрение дела по сносу "церковного МАФа" продолжается с 20 июля 2020 года, когда в суд обратился Национальный музей истории Украины.

Нарвази МКИП готовит пояснения в суд в поддержку музея.

"Несмотря на то, что МКИП не выступает истцом по делу, команда Министерства активно сотрудничает с музеем для успешного решения вопроса сноса "храма-МАФа"", — отметили в ведомстве.

Ткаченко добавил, что экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено на 18 января 2023 года.

"Есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом", – надеется министр.

Тем временем в Сети украинцы создали петицию за снос незаконно построенного культового сооружения УПЦ МП.

"Заведение, которое находится в сооружении, распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд", — говорится в петиции.

Напомним, что первая палатка на территории, где когда-то была Десятинная церковь УПЦ МП, поставила еще в 2006 году якобы "временно". К 2008 году палатка превратилась в полноценную часовню.

Скандальный наместник

В этой церкви действует мужской монастырь УПЦ МП. Его наместником есть скандальный епископ Гедеон (Харон).

Епископ Гедеон был задержан в аэропорту Борисполя в феврале 2019-го после прилета рейсом из Франкфурта. В Госпогранслужбе пояснили, что представитель УПЦ МП имел на руках недействительный паспорт Украины, с которым пытался пройти контроль на въезде в страну. После этого Гедеону было запрещено въезд на территорию Украины.

Однако суд обязал вернуть иерарху украинское гражданство.

Отметим, что Гедеон неоднократно жаловался за границей на украинские власти, обвиняя ее в "гонениях на каноническое православие". Он ездил в США, где говорил о "преследовании" Московского патриархата в Украине. Гедеон рассказывал Конгрессу США о якобы "дискриминации" УПЦ МП властями Украины.

Тогдашнему Госсекретарю США Майклу Помпео и американским конгрессменам он передал обращение УПЦ МП о "нарушении прав и свобод верующих".

Десятинная церковь: историческая справка

Десятинная церковь считается первой каменной церковью в Киеве, построенной после принятия христианства. Она построена ориентировочно в 989—996 годах на территории Киевского детинца.

В 1169 году Десятинную церковь ограбили войска суздальско-владимирского князя Андрея Боголюбского, которого Московский патриархат признает святым. Церковь была полностью разрушена в 1240 году во время монголо-татарского нашествия. По преданию, стены храма обрушились под тяжестью людей, искавших убежища на хорах и крыше постройки.

Почти два столетия она находилась в развалинах. В XVII веке, митрополит Киевский Петр Могила инициировал восстановление Десятинной церкви.

В XIX веке на месте фундамента был построен большой каменный храм в российском имперском стиле.

Фото: Википедия

Его архитектура не имела ничего общего с первоначальным видом церкви. Однако в 1930-х годах ХХ ст. советская власть уничтожила и эту церковь.

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