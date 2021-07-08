"Хозяин спокойно курил кальян": в Киеве бойцовая собака покусала ребенка и нападала на людей

Пес укусил мальчика с внешней стороны бедра.

В Киеве произошел очередной инцидент с бойцовской собакой, которая была без поводка и намордника. Пес укусил ребенка, а затем набросился на водителя самоката. Хозяин не обращалвнимание и курил кальян.

Об этом в группе Facebook New Русановка сообщила Женя Луковникова.

По словам женщины, пес напал на ее сына, а хозяин животного в это время спокойно курил кальян. Но этим все не закончилось, пес продолжал бросаться на людей, которые были рядом.

"На пешеходной зоне — под пешеходным мостом на Березняки — ребенка укусила собака. Хозяин в этот момент курил кальян, а он лежал мирно у кресла, без намордника, на поводке, со стороны велосипедной дорожки. Ребенок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил — не бежал, а не махал палками, не кричал. Пес бросился и укусил сына с внешней стороны бедра ", — рассказала Женя.

facebook.com/igor.lutsenko

На замечание хозяин пса не отреагировал, а начал угрожать полицией.

"Пока мы выясняли ситуацию, пес бросился еще и на самокат, проезжающий мимо. За это время мы выслушали сколько наград у собаки, как ребенок спровоцировал собаку, что мы не там шли, врем, но только не извинения и вопрос о самочувствии", — отметила мать ребенка.

Полицию мужчина ждать не захотел и поспешил домой.

В комментариях люди написали, что собака все равно должна быть в наморднике.

- Бежали ни бежали, махали либо не махали руками, собака должна быть в наморднике по-любому!

- А даже если бежал ребенок?! Нельзя, потому что это провоцирует собаку?! Так держи своего любимца на поводке, если ты в людном месте!

- Слов нет от возмущения! Заявление обязательно нужно написать. Следующей жертвой может быть совсем малыш.

- Такие породы должны выгуливаться только на поводках и в намордниках.

Напомним, жители целого микрорайона Одессы возмутились против своего соседа. Утверждают, он натравливает своего бойцовского пса на других собак и даже угрожает людям. Зафиксировали уже более десятка таких случаев. Свидетели выкладывают видео, как питбуль на глазах у прохожих калечит дворовых собак. А владелец молча наблюдает.

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