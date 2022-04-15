Хотят отомстить за уничтожение "Москвы": украинцев предупредили о намерении РФ обстреливать Киев

Украинцам следует не пренебрегать воздушной тревогой, ведь РФ прямо заявила о намерении наносить ракетные удары по Киеву.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву. Сейчас россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Из-за потери крейсера "Москва", который никак не хотели терять россияне, у них появилась навязчивая идея отомстить "нацистам" с большей яростью, потому что до этого они "несли мир". Поэтому 15.04 министерство обороны РФ официально заявило, что будут наращивать количество ракетных ударов по Киеву в ответ на обстрелы со стороны Украины", — говорится в сообщении.

Поскольку в течение нескольких последующих дней существует существенная опасность ракетных ударов, граждан просят непременно использовать укрытие в случае воздушной тревоги.

Напомним, метро в Киеве возобновляет движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветвях и сокращает интервал движения.

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