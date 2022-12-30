Хотела прыгнуть из окна пятого этажа: в Киеве чудом спасли женщину (фото)

Во время ссоры женщина внезапно побежала к открытому окну.

В Киеве полицейские чудом успели спасти женщину от самоубийства. Местная жительница хотела прыгнуть из окна пятого этажа. Правоохранители зашли в дом, когда женщина уже перегнулась через подоконник.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Полицейским поступило сообщение на линию "102" о домашнем насилии. Пенсионерка рассказала о конфликте с дочерью на улице Энтузиастов. Для проверки туда выехала группа по противодействию домашнему насилию.

В квартире обнаружили заявительницу и ее дочь, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и в агрессивном эмоциональном состоянии. Во время ссоры с матерью дочь внезапно побежала к открытому окну в комнате.

"Женщина успела перегнуться через подоконник на пятом этаже, но мы с моим коллегой Антоном Колесниченко как раз зашли в дом и затащили ее обратно в квартиру. В результате местную жительницу, 1989 года рождения, медики госпитализировали в специализированное заведение, а 56-летнюю заявительницу доставили в кризисную комнату", — рассказал полицейский Александр Бондарчук.

Правоохранители решают вопрос о привлечении обидчицы к административной ответственности. В дальнейшем семью будут проверять с целью недопущения повторных случаев домашнего насилия.

Напомним, в Днепре 15-летняя девочка, которая вместе с семьей переехала из временно оккупированного РФ Северодонецка, пыталась совершить самоубийство. Ребенок прыгнул с Центрального моста.

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