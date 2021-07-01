Хотела перебежать дорогу: в Киеве наказали водителя, потому что он врезался в авто, спасая женщину-нарушительницу

Хотела перебежать дорогу: в Киеве наказали водителя, потому что он врезался в авто, спасая женщину-нарушительницу

Пешеход ушла с места аварии.

В Киеве на улице Маршала Малиновского в среду, 30 июня, произошло ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen врезался в другой транспорт, пытаясь объехать женщину, которая внезапно выбежала на дорогу.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

По словам правоохранителей, женщина внезапно выбежала на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя автомобиля Volkswagen, он пытаясь объехать нарушительницу, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai.

В ДТП никто не пострадал, пешеход пошла с места аварии. Патрульные составили на водителя Volkswagen протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, во Львове в ДТП попали четверо детей, в возрасте 1, 3, 5 и 8 лет.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 30 июня 2021 года

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