Хотел заснять трюк для TikTok: в Киеве парень на велосипеде упал с козырька школы (фото, видео)

Хотел заснять трюк для TikTok: в Киеве парень на велосипеде упал с козырька школы (фото, видео)

Ситуацию спасло то, что подросток был в шлеме.

В Киеве парень на велосипеде упал с козырька школы.

Событие произошло 1 сентября на улице Академика Курчатова, 18/2.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Парень хотел заснять трюк для TikTok, поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через лестницу. Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому подросток потерял равновесие, упал и довольно сильно ударился.

Ситуацию спасло то, что парень был в шлеме.

"Первое сентября у всех проходит по-разному. С такими темпами он до последнего звонка точно не доживет. Киев, Курчатова, 18/2, школа №212", — говорится в подписи под видео.

Напомним, в американском штате Флорида в результате ДТП погиб звезда TikTok Timbo the Redneck, настоящее имя которого Тимоти Холл. Отмечается, что 18-летний блогер дрифтовал на своем грузовике, когда не справился с управлением и вылетел через боковое стекло, а автомобиль перевернулся и придавил его.

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