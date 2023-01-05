Хотел спасти дом от обстрела: как в Киеве наказали мужчину, который самостоятельно сбивал российский дрон

Суд считал, что действия мужчины были спровоцированы необходимостью защиты своего дома.

В Киеве суд оправдал мужчину, который во время российских атак пытался самостоятельно сбить российский дрон травматическим пистолетом.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.

По данным суда, подозреваемый 4 ноября 2022 года устроил стрельбу на балконе своего дома. На суде мужчина рассказал, что он в тот вечер увидел в небе объект, похожий на российский дрон.

Киевлянин отметил, что выхватил свой травматический пистолет и пытался с балкона квартиры самостоятельно сбить дрон, чтобы спасти свой дом и его жителей.

Печерский райсуд оправдал киевлянина, отметил, что действия имели крайнюю необходимость. Также ему вернули его оружие.

Атаки Киева дронами

Российские террористы с сентября атакуют Киев и другие области Украины своими дронами. В основном их запускают по жилым домам и энергетической инфраструктуре.

В ночь на 1 января россияне атаковали Украину иранскими дронами. оккупанты запустили по нашему государству 45 иранских Shahed-136. Их всех удалось сбить.

2 января оккупанты продолжили массированные удары иранскими дронами. Над Киевом тогда сбили 20 воздушных целей.

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