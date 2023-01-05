Хотел спасти дом от обстрела: как в Киеве наказали мужчину, который самостоятельно сбивал российский дрон

Суд считал, что действия мужчины были спровоцированы необходимостью защиты своего дома.
В Киеве суд оправдал мужчину, который во время российских атак пытался самостоятельно сбить российский дрон травматическим пистолетом.
Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.
По данным суда, подозреваемый 4 ноября 2022 года устроил стрельбу на балконе своего дома. На суде мужчина рассказал, что он в тот вечер увидел в небе объект, похожий на российский дрон.
Киевлянин отметил, что выхватил свой травматический пистолет и пытался с балкона квартиры самостоятельно сбить дрон, чтобы спасти свой дом и его жителей.
Печерский райсуд оправдал киевлянина, отметил, что действия имели крайнюю необходимость. Также ему вернули его оружие.
Атаки Киева дронами
Российские террористы с сентября атакуют Киев и другие области Украины своими дронами. В основном их запускают по жилым домам и энергетической инфраструктуре.
В ночь на 1 января россияне атаковали Украину иранскими дронами. оккупанты запустили по нашему государству 45 иранских Shahed-136. Их всех удалось сбить.
2 января оккупанты продолжили массированные удары иранскими дронами. Над Киевом тогда сбили 20 воздушных целей.
Читайте также:
- В ООН приветствуют решение Путина объявить "перемирие" в Украине на Рождество
- "Они тупые!": Резников резко высказался об оккупантах и назвал свои несостоявшиеся прогнозы
- Министр обороны Беларуси не сдержал слова офицера: Резников прокомментировал возможное наступление